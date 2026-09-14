Ráfagas de viento de hasta 67 km/h y lluvias marcarán el clima en Nicaragua

El territorio nicaragüense continuará bajo la influencia de bajas presiones atmosféricas débiles asociadas a dos vaguadas, una que se desplaza entre el suroeste del Mar Caribe y las regiones del Caribe nicaragüense, y otra procedente del sureste de México.

Para este 14 de septiembre, se pronostican lluvias fuertes en la región del Caribe hacia la región central, y en horas del mediodía hacia la tarde, lluvias de ligeras a moderadas desde la región central hacia el Pacífico, condiciones que se mantendrán para el día siguiente, principalmente en el Caribe, la región central y el Triángulo Minero.

Las ráfagas de viento oscilarán entre 35 y 61 kilómetros por hora en el Caribe, de 35 a 67 en la región central, y de 35 a 50 en el Caribe, por lo que se recomienda precaución a la navegación en zonas costeras y a la población ante posibles ramas o estructuras comprometidas.