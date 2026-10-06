Policía busca a hombre que raptó a adolescente y macheteó a adulto que intentó defenderla en Tipitapa

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

La Policía Nacional busca a un hombre de 42 años señalado de raptar a una adolescente de 14 años en la comunidad del Triunfo, en Tipitapa.

El sujeto atacó con un machete a un señor que intentó defender a la menor, propinándole dos machetazos.

El presunto agresor había regresado de la costa Caribe al Timal a la vivienda donde se hospedaba por más de 22 días.

Macheteó al dueño de la casa por intervenir cuando golpeaba a la fémina que presentaba como su cónyuge.

Se retiró del lugar llevándose a la adolescente rumbo desconocido.

La policía con técnica canina se desplazó más de 8 kilómetros a la redonda en su búsqueda.