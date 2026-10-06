Policía busca a hombre que raptó a adolescente y macheteó a adulto que intentó defenderla en Tipitapa

El presunto agresor atacó con machete al dueño de la vivienda donde se alojaba.

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La Policía Nacional busca a un hombre de 42 años señalado de raptar a una adolescente de 14 años en la comunidad del Triunfo, en Tipitapa. 

El sujeto atacó con un machete a un señor que intentó defender a la menor, propinándole dos machetazos. 

 El presunto agresor había regresado de la costa Caribe al Timal a la vivienda donde se hospedaba por más de 22 días. 

Macheteó al dueño de la casa por intervenir cuando golpeaba a la fémina que presentaba como su cónyuge. 

Se retiró del lugar llevándose a la adolescente rumbo desconocido. 

La policía con técnica canina se desplazó más de 8 kilómetros a la redonda en su búsqueda.