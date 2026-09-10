Rastra arrolla a motociclista en Managua y deja a pasajero gravemente lesionado

El conductor de la rastra viajaba de norte a sur, mientras el motociclista Oswin Flores, quien presta servicio por aplicativo, se desplazaba de oeste a este.

El pasajero, conocido solo como Francisco, fue trasladado al hospital Fernando Vélez Páez con graves lesiones. El conductor de la moto se tiró antes de ser arrastrado junto con el vehículo, que quedó completamente desbaratado.

Flores afirmó que tenía preferencia con su semáforo y que la rastra lo impactó y arrastró. Se desconoce el nombre del conductor de la rastra y la Policía Nacional de Tránsito analizará los videos de cámaras de seguridad para determinar quién no respetó la luz roja.