Real Estelí ante Herediano y su clasificación depende del duelo Alianza vs Marathón

Real Estelí cayó 2-0 ante el Club Sport Herediano en el Estadio Independencia, pese a tener mayor iniciativa, y su clasificación en el torneo quedó pendiente de la combinación entre Alianza y Marathón.

El conjunto norteño terminó con 18 remates, 6 directos al marco, pero careció de claridad y contundencia en el último tramo. Herediano fue más efectivo y con apenas dos tiros a puerta anotó dos goles para llevarse los tres puntos.

Si Alianza derrota a Maratón, Real Estelí conservaría la segunda posición; si el conjunto hondureño se impone, Marath

ón sumaría siete puntos y podría colocarse en la cima, dejando al Tren del Norte segundo por diferencia de goles. El técnico reconoció que los goles condicionaron el partido y que, aunque llegaron por los costados, no tuvieron la profundidad necesaria.