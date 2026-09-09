Real Estelí oficializa a Marco Antonio Figueroa como nuevo director técnico

El Real Estelí presentó oficialmente a Marco Antonio el Fantasma Figueroa como su nuevo director técnico, en una rueda de prensa en el Estadio Independencia de Estelí. El equipo jugará con alineación totalmente nacional ante Managua.

Figueroa, quien conoce al 80% de los jugadores por su trayectoria futbolística, afirmó que buscará mantener la línea de juego intensa y protagonista que caracteriza al club. El técnico adelantó que su metodología de trabajo es distinta a la anterior, basada en presión y juego ofensivo con laterales que suban al ataque.

Debido al poco tiempo de preparación, solo dos días, los cambios no serán radicales, pero prometió que se irán notando con el paso de las fechas. Los jugadores extranjeros no estarán disponibles por lesiones, por lo que el equipo confiará plenamente en el futbolista nicaragüense.