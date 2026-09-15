Real Madrid golea 4-1 al Rayo Vallecano con doblete de Kylian Mbappé

El Real Madrid logró una victoria por goleada 4-1 frente al Rayo Vallecano en su respectivo compromiso de La Liga Española. Kylian Mbappé anotó un doblete en el encuentro, a los 14 minutos de penal y a los 90 más 1 de reposición.

También anotaron Álvaro Carrera y Jude Bellingham para la causa del conjunto merengue en este compromiso. El Madrid llegó a cuatro victorias por una derrota en cinco partidos, sumando 12 puntos y ubicándose en el segundo lugar de la liga con 14 goles a favor y 4 en contra.

El conjunto merengue le saca dos puntos de ventaja al Alavés, al Atlético de Madrid y al Sevilla, todos con 10 puntos en la Liga de las Estrellas.