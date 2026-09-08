Recomiendan diversificar cultivos y usar riego eficiente por fenómeno El Niño

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales confirmó la presencia del fenómeno de El Niño, caracterizado por un incremento en las temperaturas y un déficit marcado en la distribución e intensidad de las lluvias, por lo que el Ministerio Agropecuario emitió una serie de recomendaciones para que los productores agrícolas y ganaderos adopten medidas preventivas y adaptativas.

Para el sector agrícola, se aconseja diversificar cultivos optando por variedades de ciclos más cortos o mayor tolerancia al estrés hídrico, como ciertas variedades de maíz, frijol y sorgo adaptadas al corredor seco, así como ajustar los calendarios de siembra esperando que el suelo acumule la humedad necesaria.

También se recomienda implementar cobertura y conservación del suelo mediante siembra sobre rastrojos y uso de mulch para reducir la evaporación, así como promover sistemas de riego por goteo o micro aspersión para maximizar la eficiencia hídrica.