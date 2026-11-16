Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

El cuerpo de un adolescente de 15 años de edad, fue recuperado de las aguas de la playa Pochomil, en San Rafael del Sur, luego de ser arrastrado por la corriente mientras se bañaba en compañía de sus primos y un tío paterno.

De acuerdo con la información preliminar, todos se encontraban en peligro, por lo que varios surfistas ingresaron al agua para auxiliarlos, logrando poner a salvo al tío y a sus primos, sin embargo, el adolescente de iniciales A.A.M.S. no pudo ser rescatado.

Tras las labores de búsqueda, el cuerpo fue localizado este lunes, aproximadamente a 200 metros del punto de donde había sido arrastrado por la corriente.

Oficiales de la Policía y Médicos Forenses del Instituto de Medicina Legal, llegaron al lugar para realizar las investigaciones.

El lamentable hecho ocurrió la mañana de este domingo 16 de noviembre.