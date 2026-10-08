Regresan a la Tierra los cuatro astronautas que pasaron ocho meses en el espacio

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Después de pasar cerca de ocho meses fuera de la Tierra, cuatro astronautas de Estados Unidos, Francia y Rusia pusieron fin a su misión en la Estación Espacial Internacional y regresaron este jueves al planeta a bordo de una cápsula de SpaceX.

Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot y Andrey Fedyaev, tripulación de Crew-12, amerizaron en el océano Pacífico, frente a la costa de Los Ángeles, luego de abandonar la estación el miércoles. Su regreso se produjo varias semanas después de lo inicialmente previsto, debido a inconvenientes que obligaron a reparar la cápsula encargada de transportar a sus reemplazos.

La extensa permanencia en órbita comenzó en febrero, cuando el equipo llegó para ocupar el lugar de otra tripulación cuyo retorno tuvo que adelantarse después de que el astronauta de la NASA Mike Fincke sufriera un problema de salud. El caso representó la primera evacuación médica de la agencia espacial estadounidense en seis décadas de vuelos tripulados.

Durante los meses en el espacio, los cuatro astronautas combinaron labores científicas y de mantenimiento con momentos de convivencia. Meir completó cuatro caminatas espaciales y Adenot realizó otras tres, mientras la tripulación también encontró tiempo para organizar actividades recreativas, preparar recetas y celebrar acontecimientos especiales.

Meir, además, protagonizó una particular iniciativa al compartir consejos para mujeres con cabello rizado que realizan misiones espaciales. Hathaway, por su parte, convirtió su llamativo bigote en uno de los elementos distintivos de la misión, al punto de que algunos trabajadores del equipo en tierra decidieron dejarse crecer uno como muestra de apoyo.

Tras el amerizaje, Meir expresó la emoción del grupo por volver al planeta y reencontrarse con sus seres queridos. Ahora, siete astronautas permanecen en la estación orbital, que desde el año 2000 ha recibido a 298 visitantes de 26 países.