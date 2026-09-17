Renuncia de investigador de Anthropic por riesgos de la IA genera respaldo de líderes tecnológicos

Jacob Coxon renunció a su puesto en Anthropic el pasado 8 de septiembre para advertir públicamente sobre los riesgos de esta tecnología.

Tras su salida, líderes como Darío Amodei, Sam Altman, Elon Musk y Demis Hassabis respaldaron la necesidad de ralentizar el desarrollo de los sistemas más potentes.

Coxon trabajó cerca de tres años en el preentrenamiento de modelos de inteligencia artificial, primero en OpenAI y luego en Anthropic.

Sostiene que las empresas compiten por crear sistemas capaces de mejorarse a sí mismos, escenario conocido como superinteligencia con capacidad de automejora.

Amodei publicó un ensayo en redes sociales donde planteó ralentizar los avances para fortalecer las medidas de seguridad y supervisión.

Altman señaló que coincide con esa postura y afirmó que el tema fue discutido dentro de OpenAI durante las últimas semanas.

Musk respaldó brevemente a Amodei, mientras Hassabis consideró correcto el planteamiento aunque señaló que faltan definir detalles.