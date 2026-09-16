Policía Nacional reporta 1,370 accidentes de tránsito y 26 lesionados en una semana

La Policía Nacional contabilizó 1,370 accidentes de tránsito y 26 personas lesionadas durante la semana del 7 al 13 de septiembre en el país. Managua fue el departamento con más incidencias viales, al registrar 884 casos.

El informe fue presentado por la comisionada Karen Ovando, de la institución policial, quien detalló que Estelí sumó 74 casos, León 67, Masaya 59, Matagalpa 56 y Chinandega 41. Como parte de los operativos de seguridad vial, se aplicaron 14,217 pruebas de alcoholemia y se requisaron 19,860 vehículos en todo el territorio nacional.

Estas labores permitieron la detención de 67 conductores por manejar en estado de ebriedad, así como el arresto de 272 ciudadanos por conducir sin licencia. Además, se suspendieron 996 licencias de conducir.

Las motocicletas encabezan los vehículos más involucrados en accidentes con 431 casos, seguidas de automóviles con 347, camionetas con 285, camiones con 151 y buses con 65.