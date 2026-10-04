Reportera y camarógrafo fueron atropellados durante una transmisión en vivo en México

Una reportera y un camarógrafo fueron atropellados mientras realizaban una transmisión en vivo sobre las fuertes lluvias registradas en Monterrey, Nuevo León, México. El hecho ocurrió la mañana del viernes 2 de octubre, cuando ambos cubrían un deslave registrado en la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Nuevo Repueblo.

La periodista Alma de la Rosa Flores y su compañero Cristo Morales se encontraban frente a las cámaras cuando, de manera inesperada, un vehículo tipo Jeep perdió el control y terminó impactándolos. El momento quedó registrado durante la transmisión y generó preocupación entre quienes seguían la cobertura en vivo.

Tras el accidente, ambos integrantes del equipo periodístico fueron atendidos inicialmente por paramédicos en el lugar y posteriormente trasladados al hospital privado Christus Muguerza para una valoración médica. La televisora informó que los dos se encuentran estables y que únicamente presentaron diversos golpes y lesiones derivadas del impacto.

Mientras el equipo periodístico recibía atención médica, el vehículo involucrado fue retirado de la zona con apoyo de una grúa. Agentes de tránsito realizaron las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades. La televisora destacó que, pese al fuerte impacto, Alma de la Rosa Flores y Cristo Morales se encuentran fuera de peligro.