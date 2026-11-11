República Checa remonta a Nicaragua y la deja fuera de la superronda del Mundial Sub-23

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

La selección de Nicaragua fue eliminada de la superronda del Campeonato Mundial de Béisbol Sub-23 tras perder 4 carreras por 3 ante República Checa.

El partido era vital para la tropa pinolera, que necesitaba ganar para meterse a la ronda donde se definen los seis mejores equipos del campeonato.

Nicaragua comenzó ganando 3 por 0, pero el conjunto checo empató a tres anotaciones y se impuso en la recta final.

República Checa se adjudicó la victoria con un ataque de 10 imparables. Nicaragua registró 8 imparables, 3 carreras y un error.

El conjunto checo sumó 4 carreras y un error. Australia, Puerto Rico y China Taipei clasificaron en el Grupo A. En el Grupo B avanzaron Venezuela, Japón y Corea.

La superronda la integran Australia, Venezuela, Japón, Puerto Rico, China Taipei y Corea. Nicaragua jugará la ronda de consolación contra Sudáfrica, Chequia, Cuba, Panamá y Gran Bretaña para definir los puestos del 7 al 12.