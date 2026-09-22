Rescatan a crías de guacamaya roja rechazadas por sus padres para salvarlas de la muerte

Las guacamayas rojas enfrentan una disminución de sus poblaciones debido a la caza furtiva y la pérdida de su hábitat, pero también existe un comportamiento natural que provoca la muerte de muchas de sus crías.

Según investigaciones realizadas en la Amazonía peruana, los padres suelen dejar de alimentar a los polluelos más pequeños, especialmente al tercero o cuarto de la nidada, que rara vez logra sobrevivir.

Ante esta situación, la científica peruana Gabriela Vigo-Trauco desarrolló un método de rescate que consiste en trasladar a las crías rechazadas a otros nidos, donde son criadas por parejas de guacamayas silvestres. Uno de los casos más destacados fue el de Parker, un polluelo rescatado en 2018 cuando estaba débil y desnutrido. Tras recibir cuidados iniciales, fue colocado en un nuevo nido y adoptado por una pareja de guacamayas, logrando posteriormente aprender a volar y desenvolverse en libertad.

El método ha mostrado resultados positivos, aunque requiere una compleja coordinación, personal especializado y recursos para localizar nidos adecuados en la selva. Por ello, Vigo-Trauco también trabaja en una alternativa que permita trasladar a los polluelos a otros nidos poco después de nacer, reduciendo los costos y cuidados necesarios. La iniciativa busca convertirse en una herramienta de conservación que pueda aplicarse para proteger a las guacamayas rojas y otras especies de loros amenazadas.