Rescatan a un pescador y continúan la búsqueda de otro en aguas de Poneloya y Las Peñitas 

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Tras una intensa búsqueda de los dos pescadores desaparecidos en las aguas de Poneloya y Las Peñitas, en el departamento de León, la tarde del lunes fue rescatado con vida uno de ellos, identificado como Marcio León Jiménez, de 58 años.

El pescador rápidamente fue trasladado por equipos de emergencias al Hospital Óscar Danilo Rosales para recibir atención médica.

En tanto, el segundo pescador, identificado como Marvin Javier Luna Alvarado, continúa desaparecido en las feroces aguas de las playas leonesas. Familiares de ambos hombres aseguraron que continuarán con las labores de búsqueda hasta encontrar con vida al segundo pescador.