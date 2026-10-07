Rescatan con vida a pescadores nicaragüenses tras 22 días a la deriva en aguas guatemaltecas 

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Cinco pescadores originarios de Masachapa fueron rescatados con vida en aguas guatemaltecas después de 22 días a la deriva. Los marineros fueron auxiliados por el Comando Naval del Pacífico guatemalteco a 273 kilómetros de la costa.

Como de costumbre, el 12 de septiembre salieron a faenar para regresar al día siguiente, pero ya no pudieron por un desperfecto en el motor. Fueron arrastrados con todo y su medio acuático a las profundidades del océano.

La ausencia de techo en la embarcación los expuso a la radiación solar y al descenso térmico nocturno, causándoles severos daños en la piel y deshidratación. En alta mar se alimentaron con carne y sangre de tortuga. El Ministerio de Defensa Nacional de Guatemala ejecuta protocolos para la verificación de la embarcación.