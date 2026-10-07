Familiares de pescadores rescatados en Guatemala celebran cultos de acción de gracias frente a costas de Masachapa

Los marinos retornarán a Nicaragua a más tardar el jueves 8 de octubre.

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Familiares y amigos de los cinco pescadores rescatados en aguas guatemaltecas realizaron cultos de acción de gracias en Masachapa.

Los consideran un milagro tras 22 días de angustia, vigilia, ayuno y oración por su retorno con vida.

Los sobrevivientes responden a los nombres de Félix Antonio Bermúdez Rodríguez, Darwin Cruz Sandoval, Pedro Narváez, Cristian Cruz, Daniel Hernández.

Las autoridades aún no han determinado a través de qué medios serán transportados de regreso al país.