Familiares de pescadores rescatados en Guatemala celebran cultos de acción de gracias frente a costas de Masachapa

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Familiares y amigos de los cinco pescadores rescatados en aguas guatemaltecas realizaron cultos de acción de gracias en Masachapa.

Los consideran un milagro tras 22 días de angustia, vigilia, ayuno y oración por su retorno con vida.

Los sobrevivientes responden a los nombres de Félix Antonio Bermúdez Rodríguez, Darwin Cruz Sandoval, Pedro Narváez, Cristian Cruz, Daniel Hernández.

Las autoridades aún no han determinado a través de qué medios serán transportados de regreso al país.