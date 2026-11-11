Rescatistas buscan en alta mar y manglares a pescador desaparecido en Las Peñitas

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Un fuerte despliegue de rescatistas busca en alta mar y entre los manglares al pescador que desapareció la noche del domingo 8 de noviembre en las aguas del balneario de Las Peñitas, en León.

Las labores incluyen seis lanchas y el apoyo de la Marina. Hasta el momento no se ha encontrado ningún rastro del pescador y únicamente se han registrado falsas alarmas.

Dos pescadores desaparecieron el domingo en las aguas de Las Peñitas. Uno de ellos, Marcio Jiménez, ya fue encontrado, mientras que Marvin Luna continúa desaparecido.

Las brigadas municipales intensifican la búsqueda mientras la angustia crece entre sus familiares. Un compañero de la zona afirmó que el desaparecido nació en el lugar y advirtió que incluso un pescador puede ahogarse.

Los rescatistas pidieron a la población mantener la calma y confiar en el trabajo de las brigadas comunitarias. Pescadores y habitantes advirtieron sobre el peligro de confiarse ante las condiciones actuales del mar, ya que el oleaje permanece intenso.