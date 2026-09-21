Resumen de Fallecidos Fin de Semana

Al menos cuatro personas perdieron la vida durante el fin de semana en Managua y uno en la ciudad de Masaya.

Ronald Gómez murió la noche del viernes después de impactar su motocicleta contra un bulevar en el km13 y medio de la carretera panamericana norte.

Mientras, la tarde del sábado 19 de septiembre, Cristopher Acevedo de 28 años quien viajaba como acompañante, falleció en el sector de los Robles después que el conductor de la moto impactara contra una camioneta.

En las cercanías del aeropuerto internacional Augusto C. Sandino, dio su último suspiro Armando Cepeda de 70 años tras resbalar y caer al pavimento cuando bajaba de un bus con ruta Tipitapa-Huembes.

El motociclista Wilberto Picado de 39, murió tras colisionar contra la parte trasera de un bus que cubre la ruta 163. El hecho ocurrió en la entrada a Villa Esperanza.

La mañana del domingo fue encontrado sin vida Henry López en los alrededores del antiguo parque de ferias en el Reparto Santa Teresa, en Masaya.