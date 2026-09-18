Roban merienda escolar de más de 30 niños en Rivas

La Policía Nacional logró la captura de dos sujetos acusados de sustraer la merienda escolar destinada a más de 30 estudiantes de la escuela Juana Francisca Rodríguez, en el departamento de Rivas, dejando a los menores desabastecidos de los alimentos previstos para el cierre del año lectivo.

Los detenidos fueron identificados como Alfredo José Cortés Cabezas y Marlon José López, de 20 años de edad, quienes ya se encuentran a la orden de las autoridades judiciales para enfrentar el debido proceso legal, y de acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho se registró la madrugada del pasado 9 de septiembre.

Los sospechosos violentaron y forzaron una sección del techo para lograr ingresar a la bodega donde se almacenaban los insumos alimenticios destinados a la nutrición diaria de los menores, y hasta el momento las autoridades no han informado de manera oficial si los productos sustraídos pudieron ser recuperados durante la captura.