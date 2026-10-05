Robo de celular valorado en más de siete mil córdobas queda captado durante transmisión en vivo en TikTok 

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El robo de un celular valorado en más de siete mil córdobas quedó registrado durante una transmisión en vivo de la plataforma TikTok.

Dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta con el engaño de que querían comprar en la pulpería donde se encontraban las dos adolescentes.

El hecho ocurrió en el barrio Julio Buitrago del municipio de San Rafael del Sur, en las cercanías al mercado municipal.

Las adolescentes, de 15 y 16 años, realizaban un live junto a un amigo cuando ocurrió el arrebato.

Tras cometer el robo, ambos sujetos huyeron a bordo de una motocicleta con rumbo hacia Masachapa.