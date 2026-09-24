Sadio Mané impulsa el desarrollo de su pueblo natal en Senegal

El futbolista senegalés Sadio Mané continúa utilizando parte de los recursos obtenidos durante su carrera para contribuir al desarrollo de Bambali, la comunidad donde nació. El delantero ha financiado proyectos como una escuela, un hospital, un estadio y otras obras destinadas a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Ahora, Mané amplió su apuesta por el desarrollo económico con SM10 Agro, un proyecto enfocado en la producción y procesamiento de mangos en la región, con una inversión estimada en 20 millones de dólares. La iniciativa contempla la creación de alrededor de 1,000 empleos directos y nuevas oportunidades para jóvenes y mujeres, además de una escuela agrícola y centros de procesamiento.

Con este proyecto, el futbolista busca ir más allá de las donaciones y promover oportunidades de empleo y formación que permitan generar ingresos de manera sostenible para los habitantes de Bambali y otras comunidades de la región.