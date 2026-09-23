Salomón Ibarra Mayorga escribió la letra del himno nacional de Nicaragua y ganó el concurso en 1918

Salomón Ibarra Mayorga es el autor de la letra del himno nacional de Nicaragua, Salve a Ti Nicaragua. El poeta nicaragüense ganó en 1918 un concurso convocado para seleccionar la nueva letra del himno, oficializada mediante decreto ejecutivo el 20 de octubre de 1939.

La propuesta de Ibarra Mayorga, que hablaba de paz, trabajo y honor, fue la ganadora del certamen convocado para renovar la letra del himno nacional. Aunque escribió los versos, no compuso la música, pues la melodía proviene de un antiguo salmo litúrgico de la época colonial.

Posteriormente, el maestro Luis Abraham Delgadillo adaptó esa melodía para el himno nacional. Desde entonces, sus notas acompañan actos oficiales, ceremonias escolares y celebraciones patrias del país.