Salud cardiovascular: ocho consejos para prevenir enfermedades del corazón

En el marco del mes del corazón y el Día Mundial que se conmemora el 29 de septiembre, la doctora Laura Madrigal destacó la importancia de la prevención. La especialista recomienda mantener una alimentación saludable, realizar actividad física y evitar el tabaco y el vape.

La dieta ideal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), debe basarse en alimentos no procesados o mínimamente procesados, con mayor consumo de legumbres y verduras.

En cuanto a la actividad física, se sugiere acumular 150 minutos semanales, distribuidos en 30 minutos cinco días a la semana, con ejercicios tolerables como caminata o natación.

Un estudio reciente demostró que el consumo de hasta 400 gramos de cafeína al día puede disminuir el riesgo cardiovascular, desmitificando la satanización del café.

Los chequeos preventivos incluyen el control de grasas a partir de los 30 años y el electrocardiograma desde los 40, aunque este último se adelanta ante diagnósticos de hipertensión.

Madrigal enfatizó la necesidad de controlar patologías como diabetes e hipertrigliceridemia, y recordó que los nuevos valores de colesterol LDL dependen de los riesgos particulares de cada paciente.