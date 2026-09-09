Scarlett Camberos revela la divertida reacción de su mamá al enterarse de su nominación al Balón de Oro

La futbolista mexicana Scarlett Camberos vive uno de los momentos más importantes de su carrera tras ser nominada al Balón de Oro, uno de los reconocimientos individuales más prestigiosos del fútbol mundial.

La jugadora compartió que la primera persona a la que le contó la noticia fue su mamá, aunque su reacción estuvo lejos de ser la esperada. “Ma, creo que me nominaron para el Balón de Oro”, le dijo Camberos, a lo que su madre respondió: “¿Qué es eso? ¿De la Concacaf?”.

Entre risas, la futbolista tuvo que explicarle que se trataba del Balón de Oro, el mismo premio que durante años ha reconocido a grandes figuras del fútbol como Lionel Messi. “Creo que ahora sí ya sabe qué es, pero estaba confundida”, contó Camberos.

La nominación representa un importante reconocimiento para la mexicana, quien ahora forma parte del grupo de futbolistas consideradas entre las mejores del mundo y aspira a quedarse con uno de los máximos galardones individuales del deporte.