Sector avícola impulsa seguridad alimentaria con repunte en producción de huevos y pollo

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El sector avícola de Nicaragua produjo 26.1 millones de cajillas de huevos y más de 288 millones de libras de carne de pollo entre enero y agosto de 2026. El Ministerio Agropecuario informó que estas cifras superan las obtenidas en igual periodo del año anterior.

La producción de carne de pollo se genera en granjas tecnificadas y semitecnificadas dedicadas al sacrificio de aves. De acuerdo con el Ministerio Agropecuario, esta actividad desempeña un papel clave en la seguridad alimentaria y la economía del país.

El rubro garantiza el suministro para el consumo familiar y sirve como materia prima para diversos emprendimientos agroalimentarios. Además, genera oportunidades de empleo e ingresos para productores, comerciantes y emprendedores vinculados a la cadena de valor.