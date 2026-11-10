Seguro obligatorio solo cubre dos mil quinientos dólares y afectados asumen el resto del daño

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

El seguro obligatorio de daños a terceros en Nicaragua cubre un máximo de dos mil quinientos dólares, monto que resulta insuficiente ante colisiones múltiples.

El asesor en seguros Gustavo Ponce advirtió que los afectados deben asumir la diferencia mediante una demanda civil.

Ponce informó que la semana pasada se registraron mil cuatrocientos accidentes de tránsito, con los motorizados como los más afectados.

Las compañías de seguros acumulan más de cuarenta mil reclamos por daños a propiedad, lesiones y muertes.

El especialista explicó que el afectado debe presentar el certificado de accidente de tránsito en quince días y los presupuestos de talleres autorizados.

Si el daño supera los dos mil quinientos dólares y el responsable no tiene seguro en exceso, el perjudicado debe acudir a los juzgados.

Ponce recomendó a los conductores adquirir coberturas adicionales para evitar pérdidas económicas mayores.