Pesista nicaragüense conquista dos medallas de bronce en Campeonato Panamericano Juvenil en México

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

La nicaragüense Sema Nancy Ludrick sigue destacando a nivel internacional tras conquistar dos medallas de bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil en México.

La pesista se adjudicó las preseas con un envión de 116 kilogramos y 202 kilos totales en la categoría de 69 kilogramos.

Ludrick finalizó también en la quinta posición en arranque con 86 kilos totales.

El torneo celebrado en México es clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima, Perú 2027.

Ella y su esposo son los dos mejores exponentes del levantamiento de pesas en la delegación nicaragüense.