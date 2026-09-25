Bóer barre a Los Dantos y avanza a semifinales del Campeonato Germán Pomares Ordóñez 

El Campeonato Germán Pomares Ordóñez entra en su fase más intensa con algunas semifinales ya definidas. Bóer golpeó con autoridad y contra pronóstico al barrer en dos partidos a Los Dantos, actuales campeones vigentes del torneo.

En esta semifinal, Bóer se medirá al conjunto de Rivas, el Frente Sur, que también barrió su respectiva serie ante los Tigres de Chinandega. Granada también barrió con el conjunto de los Tiburones.

Al Caribe Sur espera en semifinales, buscando ya ser uno de los mejores equipos de este Campeonato Superior de Béisbol Germán Pomares Ordóñez.