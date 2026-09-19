Video deja al descubierto a dos mujeres que simulaban discapacidad para pedir caridad en el Mercado Oriental

Un video captó a dos mujeres en el Mercado Oriental después de que una de ellas, que aparentaba tener una discapacidad, se levantara de una silla de ruedas y caminara por sus propios medios. El hecho ha generado cuestionamientos sobre el uso de la caridad pública.

En medio de la lluvia, quienes observaron la escena pensaron inicialmente que se trataba de un acto inhumano cuando la acompañante tomó bruscamente a la otra de la silla para sentarla en la acera.

Sin embargo, la mujer con aparente discapacidad se levantó tranquilamente y comenzó a caminar mientras su acompañante recogía la silla de ruedas.

Posteriormente, ambas abordaron una unidad de transporte colectivo como si nada hubiese ocurrido. El hecho, según una publicación en redes sociales, sucedió en una de las calles del Mercado Oriental.