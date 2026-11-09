Sismo de 5,7 grados en el centro de Japón deja al menos 22 heridos

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Al menos 22 personas resultaron heridas tras un sismo de 5,7 grados de magnitud que sacudió el centro de Japón en la madrugada de este domingo 8 d e noviembre.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos informó que el epicentro se ubicó a 40 kilómetros de profundidad en la prefectura de Shizuoka.

Las autoridades reportan daños en algunos comercios de la zona afectada, según la información brindada sobre el movimiento telúrico.

La agencia meteorológica del país pidió a los habitantes de las zonas afectadas mantener precauciones ante la posibilidad de nuevos sismos.

Videos del momento en que ocurrió el sismo fueron publicados en redes sociales. Japón se encuentra en una zona de elevada actividad sísmica llamada Anillo del Fuego.