Sismo de magnitud 5.2 sacude Guatemala y provoca evacuación de edificios institucionales

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Un sismo de magnitud 5.2 sacudió la mañana de este martes el territorio guatemalteco, según informó el Servicio Sismológico de Guatemala. El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 76.7 kilómetros al sur de Sipacate, Escuintla, y una profundidad de 10 kilómetros.

Como medida preventiva, varios edificios institucionales de la Ciudad de Guatemala fueron evacuados tras el temblor. Mientras tanto, las autoridades de Protección Civil mantienen los monitoreos a nivel nacional.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas afectadas.