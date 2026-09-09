Sopa de costilla criolla: chef comparte receta con productos Maggi y recomienda Naturísimo

El chef recomienda usar un sobre de condimento por cada litro de agua y cocinar la costilla durante una hora.

El chef preparó en el programa una sopa de costilla criolla con productos Maggi, destacando el uso del condimento Naturísimo. La receta incluye yuca, papa, tomate, cebolla y chiltomate, y el tiempo de cocción de la costilla es de aproximadamente una hora.

El chef explicó que se debe usar un sobre de condimento por cada litro de agua, y que el Naturísimo es un producto rendidor que se puede comprar en cualquier pulpería.

Las verduras recomendadas para acompañar la sopa son yuca, quequisque, ayote y maíz, dependiendo de la disponibilidad y el gusto.

El chef enfatizó que con Maggi la preparación es sencilla y no requiere complicaciones, y que la sopa es ideal para personas convalecientes como el conductor Alejo, quien se encontraba recuperándose de una enfermedad.