Sopa de costilla criolla: chef comparte receta con productos Maggi y recomienda Naturísimo

El chef preparó en el programa una sopa de costilla criolla con productos Maggi, destacando el uso del condimento Naturísimo. La receta incluye yuca, papa, tomate, cebolla y chiltomate, y el tiempo de cocción de la costilla es de aproximadamente una hora.

El chef explicó que se debe usar un sobre de condimento por cada litro de agua, y que el Naturísimo es un producto rendidor que se puede comprar en cualquier pulpería.

Las verduras recomendadas para acompañar la sopa son yuca, quequisque, ayote y maíz, dependiendo de la disponibilidad y el gusto.

El chef enfatizó que con Maggi la preparación es sencilla y no requiere complicaciones, y que la sopa es ideal para personas convalecientes como el conductor Alejo, quien se encontraba recuperándose de una enfermedad.