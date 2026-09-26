Estelí sorprende y elimina a Matagalpa con contundente victoria de 17 carreras a 5 en el Pomares 2026

El equipo de Estelí eliminó a Matagalpa en el tercer y decisivo partido de la serie de octavos de final del Campeonato Superior de Béisbol Germán Pomares Ordóñez. Con un contundente marcador de 17 carreras a 5, los estelianos sellaron su clasificación a semifinales.

El encuentro se disputó en el estadio Chávez Solís de la ciudad de Matagalpa, donde los norteños mostraron garra y contundencia en el terreno de juego.

Para muchos aficionados, Matagalpa llegaba como favorito a ganar la serie y avanzar a semifinales. Tras esta clasificación, los norteños ahora se preparan para la escogencia de refuerzos de cara a las semifinales del Pomares.