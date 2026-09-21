Su mamá le rapó la cabeza a los 6 años y nunca más le volvió a crecer el cabello

Holly tenía apenas 6 años cuando comenzó a perder el cabello debido a la alopecia. Su madre, con la intención de ayudarla, decidió raparle la cabeza, creyendo que el pelo volvería a crecer más fuerte. Sin embargo, el cabello no volvió a crecer como esperaban y, desde entonces, Holly pasó gran parte de su vida utilizando pelucas.

Durante décadas, la pérdida de cabello influyó en la manera en que se percibía a sí misma, llevándola a postergar algunas experiencias mientras esperaba recuperar su apariencia.

Con el paso del tiempo, comprendió que no debía seguir ocultándose por una condición que no podía controlar.

Más de 30 años después de aquella primera rapada, Holly decidió mostrarse tal como es y dejar atrás la espera para comenzar a vivir plenamente.

La alopecia es una condición que provoca la pérdida parcial o total del cabello y puede tener diversas causas.

Una de sus formas, la alopecia areata, ocurre cuando el sistema inmunitario ataca por error los folículos pilosos, provocando la caída del pelo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel de Estados Unidos (NIAMS), el cabello puede volver a crecer en algunos casos, pero su recuperación es impredecible y depende de cada persona.

La historia de Holly refleja cómo aceptar la propia imagen puede convertirse en un proceso de transformación personal, más allá de los estándares de belleza.