Subsidio prenatal y postnatal en Nicaragua exige 16 semanas cotizadas para acceder al beneficio

Las mujeres trabajadoras en Nicaragua deben acumular 16 semanas cotizadas para acceder al subsidio prenatal y postnatal, según el experto en seguridad social Manuel Ruiz. La legislación establece 4 semanas antes del parto y 9 semanas después, para un total de 13 semanas.

Ruiz explicó que el artículo 67 de la Constitución y los artículos 94 y 95 de la Ley del Seguro Social protegen este derecho. Si la mujer no alcanza las 16 semanas cotizadas, corresponde al empleador asumir las prestaciones que establecen los artículos 141 y 142 del Código del Trabajo.

El experto señaló que la legislación nicaragüense otorga 91 días, una cifra superior a los 84 días que regían hasta 2025.