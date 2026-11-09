Sujeto sustrae más de 500 mil córdobas de un negocio de repuestos en Managua

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Un sujeto hasta ahora desconocido sustrajo aproximadamente 520 mil córdobas de un negocio de repuestos y accesorios para vehículos ubicado cerca del cementerio periférico en Managua. El hecho ocurrió la madrugada de este lunes.

Para lograr el cometido, el delincuente ingresó desde el techo del establecimiento y rompió una sección del cielorraso. Luego se dirigió de forma directa hacia la gaveta donde se encontraba el dinero acumulado de las ventas.

El local es propiedad del reconocido maquillista nicaragüense Augusto López y un socio. Especialistas de la Policía Nacional se presentaron para iniciar las investigaciones correspondientes.