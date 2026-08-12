Suplantación de identidad digital: el delito que crece en Nicaragua y ya tiene ley

La suplantación de identidad digital se ha convertido en una de las amenazas más recurrentes en Nicaragua, afectando tanto a personas naturales como a instituciones que ven comprometida su reputación y patrimonio a través de perfiles falsos o el uso indebido de documentos.

El especialista señaló que la clonación de identidades en redes sociales, donde los delincuentes copian la imagen de marcas o profesionales para engañar a clientes, es una de las modalidades más frecuentes del delito.

Para combatir esta práctica, el país cuenta con la Ley 1042 de Ciberdelitos, vigente desde 2020, que en su artículo 22 establece sanciones específicas.