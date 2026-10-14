Suspenden el servicio de agua potable por 12 horas en varios barrios del Distrito 7 de Managua

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

El servicio de agua potable será suspendido por 12 horas en varios barrios del Distrito 7 de Managua este jueves 15 de octubre. La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) informó que la medida responde a los trabajos que ejecuta la Alcaldía de Managua en la zona.

La suspensión se extenderá desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en barrios como Arnoldo Alemán, Laureles Sur y Norte, 31 de Diciembre, Gertrudis Arias, Berlín. También afectará al barrio María Dolores Alemán, el Residencial Praderas del Doral y la Comarca Sabana Grande.

La entidad explicó que la afectación responde a la instalación y acople de tuberías en el sector de Los Rieles. La institución hizo un llamado a la población a comunicarse a la línea 127 ante cualquier inconveniente.