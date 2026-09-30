Sylvester Stallone cuestiona los físicos extremos de Hollywood y recuerda su propia transformación para Rocky

El actor y director Sylvester Stallone volvió a hablar sobre las exigencias físicas de Hollywood durante la presentación de sus memorias, Steps, donde cuestionó las transformaciones musculares que algunos intérpretes realizan para interpretar a superhéroes y personajes de acción. Stallone señaló que mantener ese tipo de físico durante un rodaje puede implicar métodos extremos y comparó la transformación con “ponerse parte de un disfraz” durante unas semanas.

Durante la charla, el protagonista de Rocky también recordó el proceso al que se sometió para interpretar a Rocky Balboa en Rocky III. Según relató, llegó a reducir su porcentaje de grasa corporal hasta aproximadamente 2.6 %, mientras seguía una dieta muy restrictiva y consumía grandes cantidades de café. Además, reconoció que utilizó esteroides durante aquella etapa de su carrera.

Stallone explicó que su obsesión por mantener una determinada condición física llegó a afectar su salud y recordó que durante el rodaje desarrolló bulimia. También contó que posteriormente enfrentó un problema cardíaco que requirió una intervención para reemplazar una válvula.

El actor sostuvo que la transformación física de Rocky estaba relacionada con la evolución del personaje, quien en esa película debía mostrarse más preocupado por su apariencia y marcado por el éxito. Años después, Stallone reconoce que aquellas exigencias le dejaron importantes consecuencias y forman parte de las experiencias que ahora comparte en sus memorias.