Sylvester Stallone: “No sé qué son las nuevas masculinidades. La naturaleza del hombre es conquistar”

A sus 80 años, Sylvester Stallone decidió repasar los momentos más importantes y dolorosos de su vida en sus memorias Los escalones. El actor recordó una infancia marcada por la violencia y la falta de afecto de sus padres, experiencias que, según reconoce, influyeron en su carácter y en la manera en que enfrentó el éxito. También admitió que su actitud arrogante, iracunda y rencorosa terminó perjudicando su carrera después del enorme éxito de Rocky.

Stallone recordó que cuando escribió Rocky apenas tenía 80 dólares en el banco y atravesaba una situación económica complicada. A pesar de recibir una importante oferta para vender el proyecto sin protagonizarlo, se negó porque estaba convencido de que debía interpretar a Rocky Balboa. El éxito de la película lo convirtió en una estrella, aunque posteriormente reconoció que no supo manejar la fama y que sus constantes enfrentamientos con la crítica y la industria terminaron afectando su trayectoria profesional y personal.

Uno de los capítulos más dolorosos de su vida fue la muerte de su hijo Sage, quien falleció en 2012 a los 36 años. Stallone confesó que todavía carga con una profunda sensación de fracaso y que incluso le resulta difícil mirar fotografías de su hijo. También habló de su antigua rivalidad con Arnold Schwarzenegger y reconoció que ambos llegaron a odiarse, aunque con el paso de los años lograron dejar atrás sus diferencias y convertirse en amigos.

Durante la conversación, Stallone también se refirió a la masculinidad y al envejecimiento. Aseguró que no entiende el concepto de “nuevas masculinidades” y defendió una visión tradicional en la que los hombres buscan competir, superar desafíos y demostrar su fortaleza. Aunque reconoció que ya no puede entrenar como en sus mejores años, continúa asistiendo al gimnasio porque considera que mantenerse activo es fundamental para su bienestar. A sus 80 años, su filosofía sigue siendo la misma: “Es muy fácil morir. Vivir es lo difícil”.