Tacos con chicharrón y queso: la receta rápida que el chef preparó en Cocina con Sabor

El segmento Cocina con Sabor de Canal 10 presentó una receta de tacos con chicharrón, queso y frijoles molidos. El chef explicó que los taquitos son una opción para cuando se llega con hambre a casa.

Según la preparación mostrada en pantalla, la receta incluye queso mozzarella, chicharrón, tortillas pequeñas tipo bite size, frijoles molidos, pico de gallo, crema, salsa roja y limón, ingredientes que se consiguen en supermercados.

El chef indicó que el queso se coloca primero sobre la tortilla para formar una costra que evita que el taquito se rompa al comerlo.

El chicharrón se machaca en un trapo o dentro de la bolsa, sin desbaratarlo por completo, antes de armar cada porción.