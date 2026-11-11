Tacos de pollo ahogados: receta casera que aprovecha ingredientes de la refrigeradora

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Los tacos de pollo ahogados se preparan con tortillas, pollo desmenuzado, salsa roja, tomate, cebolla, chiltoma, aguacate y crema.
Una libra de pollo rinde ocho tacos, según la demostración de cocina difundida en televisión.
El primer paso consiste en calentar las tortillas con un trapo encima para conservar la humedad y facilitar el enrollado.
Luego se rellenan con pollo, se aseguran con un palillo y se fríen un par de minutos en poco aceite bien caliente.
Dorarlas es clave: si quedan suaves, la salsa las desbarata al punto de convertirlas en chilaquiles.
La salsa se licúa con tomate, cebolla, chiltoma y ajo, y se vierte caliente sobre los tacos.
Al final se añaden cebollín, queso y aguacate.