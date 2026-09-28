Taller artesanal de Monimbó produce 1200 pares de calzado al día y exporta a Costa Rica

El taller Calzado Managua, ubicado en Monimbó, Masaya, elabora sandalias y zapatos cerrados con cuero de alta calidad, y su producción se exporta a Costa Rica.

Un equipo de 25 trabajadores, entre alistadores y montadores, saca al día 1200 pares de calzado artesanal.

Doña Adriana, responsable del negocio, detalló que entre los materiales empleados figuran plena flor crema, plena flor blanco, yute, durazno negro y plancha plata.

La elaboración de ciertos estilos requiere un procedimiento más dilatado, como el modelo que incorpora traserito, a diferencia de otras sandalias de confección más simple.

Los pedidos se entregan los días viernes, plazo en el que el taller debe tener listo el lote completo.

La producción de estos talleres abastece diversas zonas del país y trasciende la frontera hacia territorio costarricense.