Temperaturas máximas alcanzarán 36 grados en zona occidental y central del país

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados en la zona occidental y central del país durante las próximas horas, según expertos del clima.

El ambiente caluroso predominará con vientos moderados ocasionales en el sur y centro, con rachas de 40 kilómetros por hora.

Los meteorólogos no descartan lluvias en el Caribe Norte y Sur, mientras una nueva vaguada se desplaza lentamente entre la península de Yucatán y el norte del territorio.

El análisis sinóptico mantiene un sistema de baja presión al suroeste del Caribe y una vaguada aguada monzónica al sur del país sobre Costa Rica.

Un sistema de baja presión de 1010 y una alta presión de 1014 generarán chubascos, lloviznas ligeras y heladas en los próximos días.