¡Tensión en pleno vuelo! Avión de Flydubai fue desviado tras altercado entre pilotos

Un vuelo de Flydubai que cubría la ruta Dubái–Tel Aviv fue desviado este miércoles hacia Arabia Saudita luego de un grave altercado entre miembros de la tripulación.

Versiones preliminares señalan que uno de los pilotos habría apuñalado al otro durante el vuelo. Mientras las autoridades investigan lo ocurrido, medios israelíes reportan que no se descarta un posible intento de secuestro de la aeronave.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, adelantó un consejo de seguridad para analizar el incidente. La investigación continúa para esclarecer qué ocurrió realmente a bordo.