Terminal del Mayoreo registra retrasos de hasta una hora por fiestas patrias

Los buses del transporte colectivo que salen de la terminal de El Mayoreo, en Managua, experimentaban retrasos de entre 30 minutos y una hora este lunes y martes de septiembre, en comparación con su horario habitual.

La mañana del lunes, la terminal permaneció con poca afluencia de personas que viajarían a la zona norte del país con motivo de los dos días patrios.

De acuerdo con los conductores de las unidades con ruta Matagalpa y Ocotal, es normal que los usuarios no viajen en estos días, por lo que prefieren estar en sus casas o participar en las actividades escolares, y es por eso que pocos buses estarán laborando.

Cada unidad, dependiendo de la ruta, tendrá una variación de 30 a 40 minutos en la salida de la terminal durante la mañana. Por la tarde, el último bus de Matagalpa, Estelí y Boaco, rutas cercanas, saldrá a las 5 de la tarde.