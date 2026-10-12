Terremoto de magnitud 7,7 en Panamá deja varios heridos y cientos de estructuras dañadas

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió Panamá el 9 de octubre dejó 27 heridos y cientos de estructuras dañadas. Las autoridades panameñas no reportan pérdidas de vidas humanas tras tres días del movimiento telúrico.

El presidente de Panamá realizó una visita a la zona más afectada por el sismo. Durante su recorrido, afirmó que el gobierno prestará la ayuda necesaria a los afectados.

Las autoridades atribuyen el impacto limitado a factores como la ubicación y profundidad del epicentro. También influyeron la densidad de población, la resistencia de las edificaciones y la capacidad de respuesta ante emergencias.