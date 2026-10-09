Terremoto de magnitud 7.6 sacude Panamá y desata evacuaciones masivas en edificios de la capital

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió este viernes el centro-sur de Panamá y provocó evacuaciones en edificios de la capital.

El sismo, registrado a las 12:56 del mediodía, tuvo su epicentro preliminar a 39 kilómetros de Tonosí.

El movimiento telúrico se sintió con fuerza en la ciudad capital y distintas regiones del país, donde residentes reportaron una sacudida prolongada.

El Centro de Alerta por Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso para varias zonas costeras de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

Poco después se registró una réplica de magnitud 6.9 con epicentro a 32 kilómetros de la isla de Coiba.