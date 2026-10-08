Texas ejecuta a un reo días después del fallido intento de ejecución de Christa Pike

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Jamaal Howard, de 46 años, fue ejecutado la noche del miércoles en la prisión estatal de Huntsville, Texas, tras recibir una inyección letal de pentobarbital. Fue declarado muerto a las 8:03 p. m. (hora local) y lo convirtió en la trigésima persona ejecutada en Estados Unidos durante este año.

Howard había sido condenado por el asesinato de Vickie Swartout, de 42 años, ocurrido durante el robo a una tienda en 2000, un crimen que quedó registrado por cámaras de seguridad. Antes de la ejecución, el condenado ofreció disculpas a los familiares de la víctima y les pidió perdón por lo ocurrido.

“Espero que acepten mi disculpa y les pido su perdón”, expresó Howard, quien también se despidió de sus familiares y amigos, asegurando que se encontraba preparado para encontrar la paz.

Horas antes de la ejecución, la defensa de Howard presentó un último intento para suspender el procedimiento, alegando que el condenado tenía una discapacidad intelectual. Sus abogados también señalaron que existían posibles riesgos similares a los registrados en el caso de Christa Pike, debido a que ambos estados utilizan pentobarbital como parte del protocolo de inyección letal.

En el caso de Pike, sus abogados continúan solicitando detalles sobre lo ocurrido luego de que la mujer, de 50 años, sobreviviera a dos dosis de pentobarbital durante el intento de ejecución del 30 de septiembre 2026. Según su equipo legal, Pike permaneció inconsciente en un hospital tras el procedimiento, pero para el martes ya había recuperado la conciencia y podía hablar.

Durante la administración del pentobarbital, Howard respiró con dificultad, tosió y emitió sonidos similares a ronquidos, que fueron disminuyendo hasta que dejó de moverse. Diecinueve minutos después fue declarado muerto.